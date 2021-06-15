В штате Иллинойс загорелся химический завод

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Роктон штата Иллинойс произошел сильный пожар на химическом заводе, который производит смазочные материалы, сообщает CNN.

По сообщениям местных СМИ, пожар на заводе вспыхнул утром 14 июня. Семьдесят сотрудников предприятия и людей, живущих возле завода, эвакуировали сразу после возгорания.

По словам пожарных, здание будет гореть еще несколько дней, поскольку тушение решили прекратить, чтобы избежать заражения местности. "Мы решили оставить его догорать. Рядом течет крупная река Рок, и вода после тушения вместе с химикатами попадет туда, будет экологическая катастрофа, а мы этого не хотим", - сказал начальник пожарной охраны города Роктон Кирк Уилсон.

Представители общественного здравоохранения обратились к жителям с просьбой не выходить на улицу без маски, чтобы избежать раздражения дыхательных путей вредными веществами, которые могут попасть в атмосферу от пожара.-0-