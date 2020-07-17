В штате Колорадо выявили случай бубонной чумы

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Случай заражения бубонной чумой впервые с 2015 года выявили в штате Колорадо, сообщила телекомпания Fox News. В департаменте здравоохранения штата считают, что заражение произошло в результате контакта с белками.

"У пациента обнаружена первично-септическая чума в крови, которая не может передаваться другим людям, - привела телекомпания высказывания представителей департамента здравоохранения Колорадо. - Пациент выздоровел, новых случаев заражения не выявлено".

Отмечается, что "случаи заболевания чумой наблюдаются в штате Колорадо по крайней мере с 1940-х годов, случаи заражения от диких грызунов отмечаются практически ежегодно". При ранней диагностике чума поддается лечению с помощью антибиотиков, отметила телекомпания.

На сайте департамента здравоохранения штата Колорадо сообщается, что органы власти имеют разработанные заранее планы реагирования на случаи возникновения чумы, эти планы включают порядок применения антибиотиков.

В нынешнем году случаи заражения людей бубонной чумой были зарегистрированы в Китае и Монголии.-0-