В Швеции вводят новые ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Швеции в связи с ростом заболеваемости COVID-19 вводит новые ограничительные меры, которые вступят в силу 12 января, сообщает шведская общественная телекомпания SVT.

По словам премьер-министра Магдалены Андерссон, распространение инфекции в стране находится на исторически высоком уровне. "Мы считаем, что ситуация требует принятия мер по снижению нагрузки на здравоохранение", - заявила она.

В соответствии с новыми ограничениями заведения общепита должны будут закрываться не позднее 23.00, при этом количество человек в одной компании не может превышать восьми. Для посещения мероприятий с количеством участников более 50 потребуется сертификат о вакцинации. Для публичных собраний и массовых мероприятий предлагается максимальное количество участников в 500 человек. Университетам рекомендуется дистанционный формат обучения.

5 января в Швеции было зарегистрировано 23 877 случаев заражения коронавирусом. Это наибольшее число заражений за сутки с начала пандемии.

Как сообщает ТАСС, в декабре в стране уже был введен ряд рестрикций. В ресторанах обслуживание осуществляется только за столами, расстояние между которыми не должно быть менее одного метра. При поездках на поездах и автобусах дальнего следования обязательно бронирование мест. Всем взрослым рекомендовано избегать скоплений людей и использовать защитные маски в общественном транспорте.-0-