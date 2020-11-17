В Сибири формируется новый вариант коронавируса - глава Роспотребнадзора

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роспотребнадзор отмечает некоторые изменения в новом коронавирусе, который циркулирует в Сибирском регионе. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19", сообщает ТАСС.

"Мы видим изменения определенные в Сибирском регионе, что позволяет нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант коронавируса с определенными мутациями", - сказала Анна Попова. При этом глава Роспотребнадзора уточнила, что выявленные в России мутации коронавируса не делают его опаснее.

Анна Попова также рассказала, что в начале весны в РФ массово были завезены варианты штаммов вирусов из Западной Европы. "Но вот завоза из КНР мы не видим совсем. То есть штаммов, которые были привезены из Китая в начале этого года, в РФ не циркулирует", - пояснила она.

В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что речь не идет о каком-то исключительном случае, характерном только для Сибири, и предположили, что речь идет о мутации, уже распространенной за рубежом. "Просто выявляем при плотном мониторинге мутации, которые распространены в других странах. Например, в Сибири, в единичных случаях в ряде регионов Европейской части России выявлена мутация, которая получила распространение в Японии. Исследования продолжаются", - сказали в ведомстве.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала также достаточно высокими уровни заболеваемости коронавирусной инфекцией в Иркутской, Нижегородской, Новосибирской областях, Ставропольском крае и Крыму.

По данным на 17 ноября, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 22 410 - до 1 971 013. Суточный прирост количества заболевших в стране превышает 22 тыс. четвертый день. Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 442 против 303 днем ранее, это максимум с начала пандемии. Всего от инфекции умер 33 931 пациент, выздоровели 1 475 904 человека.

По последним данным Reuters, общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 54,7 млн, с момента вспышки скончались 1,321 млн человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (11,2 млн), Индии (8,8 млн) и Бразилии (5,8 млн).-0-