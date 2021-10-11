В Сиднее отменили локдаун

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сиднее отменили всеобщий локдаун, который действовал более 100 дней. Открылись парикмахерские, тренажерные залы, кафе, рестораны, сообщает Associated Press.

Для посещения общепита и других заведений необходимо предоставить сертификат о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19.

Отмечается, что в Сиднее к понедельнику, 11 октября, 73,5% целевой группы населения уже прошли полный курс вакцинации, более 90% получили хотя бы одну дозу вакцины. Власти планируют отменить большинство ограничений при достижении 80%-ного рубежа, после чего жители Нового Южного Уэльса смогут свободно выезжать за границу.

Премьер-министр Нового Южного Уэльса Доминик Перротте сказал, что уровень инфицирования и количество пациентов с COVID-19, госпитализированных в больницы, ниже, чем предсказывало моделирование. "Это положительно и вселяет надежду и уверенность, поскольку мы открываемся размеренно и находимся в очень хорошем положении для обеспечения безопасности людей", - сказал он.

Карантин в Сиднее был введен 26 июня. В Новом Южном Уэльсе за последние сутки зарегистрировано 496 новых случаев инфицирования и восемь случаев смерти от COVID-19.-0-