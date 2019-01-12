В Симферополе из-за технической неисправности самолет совершил экстренную посадку

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/.В Симферополе экстренно сел "Боинг 738" со 181 человеком на борту, сообщает Пятый канал. Самолет совершал рейс из Симферополя в Москву.

О возникновении нештатной ситуации диспетчеру аэропорта Симферополя экипаж самолета сообщил 12 января в 20.30. Причина неисправности - неполное убирании шасси. Борт просил разрешения на возвращение в порт отправки. В 20.56 выполнена аварийная посадка. Пострадавших нет.

Самолет принадлежит авиакомпании "Северный ветер". На борту находились 174 пассажира и семь членов экипажа.-0-