В Симферополе из-за технической неисправности самолет совершил экстренную посадку

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/.В Симферополе экстренно сел "Боинг 738" со 181 человеком на борту, сообщает Пятый канал. Самолет совершал рейс из Симферополя в Москву.
О возникновении нештатной ситуации диспетчеру аэропорта Симферополя экипаж самолета сообщил 12 января в 20.30. Причина неисправности - неполное убирании шасси. Борт просил разрешения на возвращение в порт отправки. В 20.56 выполнена аварийная посадка. Пострадавших нет.
Самолет принадлежит авиакомпании "Северный ветер". На борту находились 174 пассажира и семь членов экипажа.-0-
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