В Сингапуре зафиксировали рекордное количество случаев COVID-19

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сингапуре за прошедшие сутки зафиксировано рекордное количество случаев заболевания COVID-19 - 26 032, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Отмечается, что рост заболеваемости в стране достигнет своего пика через несколько недель. "Хотя количество пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке и в уходе в отделениях интенсивной терапии, невелико, наблюдается резкий рост спроса на больничные койки, в основном для пациентов с хроническими заболеваниями", - говорится в заявлении министерства.

За последние 28 дней из почти 294 тыс. зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 у 99,7% симптомы были легкими или отсутствовали.

Около 91% населения Сингапура уже прошли полностью курс вакцинации, а еще 66% получили повторную прививку.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Сингапуре зафиксировано 622 293 случая COVID-19, умерли 956 человек.-0-