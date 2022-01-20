В Сирии из тюрьмы сбежали террористы ИГ

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 20 заключенных из числа бывших боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в четверг совершили побег из тюрьмы Эс-Санавия в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

Тюрьма Эс-Санавия располагается на южной окраине сирийского города Хасеке (630 км от Дамаска). По информации телеканала, пособники террористов, чтобы облегчить им побег, подорвали у входа две заминированные машины.

Бойцы курдских формирований из "Сил демократической Сирии" (СДС), которые контролируют город, блокировали квартал Гувейран, где находится тюрьма. В небе барражируют вертолеты ВВС США, которые ведут поиск группы беглецов.

По информации агентства SANA, террористы, бежавшие из тюрьмы, вооружены. Между ними и охранниками произошла перестрелка, были слышны также взрывы гранат.-0-