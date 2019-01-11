В Словакии поезд столкнулся с большегрузом и сошел с рельсов

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский поезд и большегрузный автомобиль столкнулись на северо-западе Словакии, в результате чего пострадали семь человек, сообщает Словацкое радио.

После столкновения на железнодорожном переезде близ Чадцы пригородный пассажирский поезд сошел с рельсов, его вагоны перевернулись на бок.

Водитель грузовика и 6 из 70 пассажиров поезда и получили травмы различной степени тяжести.

На месте происшествия работали бригады скорой помощи, спасатели, пожарные и полиция. Железнодорожное и автомобильное движение в районе аварии было остановлено.-0-