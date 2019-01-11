В Словакии поезд столкнулся с большегрузом и сошел с рельсов

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский поезд и большегрузный автомобиль столкнулись на северо-западе Словакии, в результате чего пострадали семь человек, сообщает Словацкое радио.
После столкновения на железнодорожном переезде близ Чадцы пригородный пассажирский поезд сошел с рельсов, его вагоны перевернулись на бок.
Водитель грузовика и 6 из 70 пассажиров поезда и получили травмы различной степени тяжести.
На месте происшествия работали бригады скорой помощи, спасатели, пожарные и полиция. Железнодорожное и автомобильное движение в районе аварии было остановлено.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4851 BYN
|2.477 BYN
|2.485 BYN
|USD
|2.1532 BYN
|2.151 BYN
|2.157 BYN
|RUB
|3.2148 BYN
|3.2 BYN
|3.219 BYN