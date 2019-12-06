В словацком Прешове в многоэтажном доме произошел взрыв газа

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Прешов на северо-востоке Словакии в 12-этажном доме произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Есть погибшие и раненые, существует угроза обрушения здания, сообщает чешское издание Irozhlas.

Инцидент случился сегодня около 12.15 по местному времени. Уточняется, что взрыв произошел между 9-м и 12-м этажами дома. Пожарная команда сообщает, что жители нижних этажей смогли покинуть здание, однако несколько человек оказались в ловушке в квартирах над местом взрыва. Все здание находится под угрозой разрушения. Сейчас на месте работают пожарные, им пока не удалось локализовать возгорание.

По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что в соседних домах выбиты окна некоторых квартир.

Словацкая полиция сообщила в своем Facebook, что, по крайней мере, один человек погиб после падения с балкона. Число раненых не называется. Полицейские попросили прохожих не приближаться к многоквартирному дому, поскольку могут произойти повторные взрывы.

Мэр Прешова Андреа Турчанова объявила в городе чрезвычайное положение, в ближайшее время будет создана кризисная бригада.

На место трагедии направились премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, министр внутренних дел Дениса Сакова и министр здравоохранения Андреа Калавска.

Согласно данным одной из местных газет, в доме могла взорваться газовая котельная в подвале. Эта информация пока не получила подтверждения.-0-