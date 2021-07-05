В Сочи поднялся уровень воды в реках из-за ливня

5 июля, Минск/ Корр. БЕЛТА/. Спасательные экипажи готовы провести эвакуацию людей в Сочи, где на фоне ливней критически поднялся уровень воды в двух реках. Об этом сообщает ТАСС.

4 июля на Сочи обрушился ливень со шквалистым ветром, дождь продолжается до сих пор. На отдельных участках города затруднено движение транспорта.

"У нас 20 рек, на всех дежурят команды спасателей, которые фиксируют отметки воды. Все силы и средства готовы к эвакуации, но сейчас такой необходимости нет", - сказали в пресс-службе Сочи.

По словам замглавы Сочи Алексея Соколова, в настоящее время фиксируется подъем рек Хорота и Мацеста, включены установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов. Для оказания содействия дежурят экипажи "Кубаньспас" и службы спасения.

Власти объявили штормовое предупреждение. Прогнозируется усиление ветра до 22 м/с, а также формирование смерчей над морем. Из-за сильного ветра в Адлерском районе на людей упало дерево, один человек погиб, двое пострадали.-0-