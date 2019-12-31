В Софии произошел пожар в психдиспансере

Скриншот из видео Болгарской национальной телерадиокомпании
31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Софии (Болгария) горит здание психоневрологического диспансера. Эвакуирован 51 человек, сообщает Болгарская национальная телерадиокомпания.
Крупный пожар вспыхнул сегодня около 5.00 по местному времени в одном из зданий психоневрологического диспансера, которое находится в районе железнодорожной станции. Возгорание началось на крыше строения.
На место происшествия направлены около 40 спасателей и 10 пожарных машин. Тушение осложняется сильным ветром.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Причины возгорания выясняются. Начато расследование.-0-