В Софии произошел пожар в психдиспансере

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Софии (Болгария) горит здание психоневрологического диспансера. Эвакуирован 51 человек, сообщает Болгарская национальная телерадиокомпания.

Крупный пожар вспыхнул сегодня около 5.00 по местному времени в одном из зданий психоневрологического диспансера, которое находится в районе железнодорожной станции. Возгорание началось на крыше строения.

На место происшествия направлены около 40 спасателей и 10 пожарных машин. Тушение осложняется сильным ветром.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Причины возгорания выясняются. Начато расследование.-0-