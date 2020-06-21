В Сомали cемь человек погибли в ходе терактов

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее семи человек погибли в Сомали в течение суток в двух террористических актах. Об этом сообщило 21 июня агентство Reuters.

Один военнослужащий и трое гражданских погибли 20 июня в городе Ванлавейн при взрывах двух мин. Сообщается о 12 погибших в Ванлавейне, взрывы произошли перед резиденцией высокопоставленного офицера.

Вторая атака террористов была проведена 21 июня у ворот армейской базы в городе Бакадвейн в центре страны, передал сомалийский информационный портал Garowe. При взрыве начиненного взрывчаткой автомобиля, за рулем которого находился смертник, погибли трое военнослужащих, еще двое ранены.

20 июня ВС Сомали уничтожили на юге страны 25 боевиков исламистской террористической группировки "Аш-Шабаб". Террористы подвергли минометному обстрелу армейскую базу возле города Джанале, однако были ликвидированы ответным огнем правительственных войск.-0-