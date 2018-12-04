В США автобус с детьми попал в аварию: 40 пострадавших

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Арканзас в районе города Бентон утром 3 декабря автобус, который перевозил детскую футбольную команду, попал в ДТП, сообщает News 5 Cleveland. В результате погиб один несовершеннолетний, около 40 пострадали, в их числе большинство детей.
Пассажирами автобуса были дети от 8 до 10 лет, а также взрослые, их сопровождающие. Чартерный автобус перевозил детскую футбольную команду из Техаса в Мемфис (штат Теннесси) после чемпионата.
Автобус съехал с дороги и перевернулся. Водителя транспортного средства допрашивают.-0-
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