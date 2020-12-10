В США иски против Facebook одновременно выдвинули 40 штатов

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти США обвинили Facebook в нарушении антимонопольного законодательства. Иски к компании подали одновременно Федеральная торговая комиссия США и 40 американских штатов, сообщает Euronews.

В исках утверждается, что Facebook на протяжении почти 10 лет совершает действия, направленные против конкурентов, и старается нейтрализовать угрозы своей монополии. Федеральная торговая комиссия заявила, что Facebook систематически устраняет конкуренцию путем покупки более мелких конкурентов.

Судебный процесс, в рамках которого технический гигант может лишиться Instagram и службы обмена сообщениями WhatsApp, является одним из самых значительных, с которыми столкнулась компания.

"Очень важно, чтобы мы заблокировали это хищническое приобретение компаний и восстановили доверие на рынке", - заявила на пресс-конференции генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.

Власти подтвердили, что будут просить Facebook продать часть своих активов. Федеральная торговая комиссия также потребует, чтобы компания запрашивала предварительное одобрение для будущих слияний и поглощений.

Facebook - крупнейшая социальная сеть в мире с 2,7 млрд пользователей и рыночной стоимостью около $800 млрд.-0-