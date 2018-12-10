В США из-за снежного шторма отменено более 1,3 тыс. авиарейсов

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощные снегопады обрушились на юго-восток США, отменено более 1,3 тыс. авиарейсов, сообщает американская газета The New York Times.

Наибольший удар стихии пришелся на Северную и Южную Каролину, где в минувшие выходные снегопады сопровождались ледяным дождем. В результате более 200 тыс. домов остались без электричества.

В регионе зафиксированы сотни дорожно-транспортных происшествий. В настоящее время известно об одном погибшем - водителе автомобиля, на который упало дерево. Из-за снежных заносов до 11 декабря в обоих штатах частично приостановлено железнодорожное движение.

По данным синоптиков, снежный шторм начал стихать, однако местные власти по-прежнему просят жителей не покидать без необходимости свои дома и не пользоваться личным автотранспортом.-0-