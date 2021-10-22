В США на съемках вестерна с участием Алека Болдуина при стрельбе погиб оператор

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека получили ранения различной степени тяжести из-за неправильно сработавшего оружия на съемках вестерна "Ржавчина" (Rust) с участием американского актера Алека Болдуина, оператор картины позднее умерла в больнице. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на офис шерифа округа Санта-Фе, информирует ТАСС.

Инцидент произошел на съемочной площадке в штате Нью-Мексико. Актеры должны были стрелять холостыми патронами, но в момент выстрела пуля или осколки задели двух человек, находившихся рядом. 42-летний оператор Галина Хатчинс была доставлена санавиацией в больницу, где умерла от полученных ранений.

Как сообщил журналу The Hollywood Reporter помощник шерифа, 48-летний режиссер Джоэл Соуза находится в больнице в критическом состоянии. В департаменте полиции округа также сказали, что оружие, ставшее причиной гибели оператора, было в руках у Алека Болдуина.

Пока неизвестно, был ли инцидент вызван человеческим фактором или поломкой реквизита. Местный шериф с помощниками ведет расследование, съемки остановлены.-0-