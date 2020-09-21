В США назвали лауреатов премии "Эмми"

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Триумфатором телевизионной премии "Эмми-2020" стал американский сериал "Хранители" (Watchmen). Он получил 11 наград, при этом изначально номинировался в 26 категориях, сообщает BBC.

В частности, "Хранители" победили в категории "Лучший мини-сериал", получили награды за технические достижения (за операторскую работу, монтаж, сведение звука и костюмы). Реджина Кинг получила награду как лучшая актриса мини-сериала за роль в этом сериале. Несмотря на такой успех первого сезона "Хранителей" - комикса в мрачных тонах о борьбе с расизмом и других остросоциальных проблемах - его создатель Дэймон Линделоф уже сообщил, что второй сезон снимать не будет.

Триумфатором в категории "Комедийный сериал" стал "Шиттс Крик" (Schitt's Creek), получивший 9 статуэток, - это рекорд для комедийного сериала. Канадский сериал признан лучшим комедийным сериалом года, Кэтрин О'Хара и Юджин Леви названы лучшей актрисой и лучшим актером в комедийном сериале за роли в "Шиттс Крик". Среди других побед "Шиттс Крик" - награда Энни Мерфи как лучшей актрисе второго плана в комедийном сериале и Эндрю Чивидино за выдающуюся режиссуру комедийного сериала. Сериал, впервые вышедший в 2015 году, рассказывает о жизни богатой семьи Роуз, которая после потери состояния вынуждена переехать в мотель в маленьком городке.

Награду в главной категории - "Лучший драматический сериал" - получил сериал "Наследники" (Succession) о малоприятной семье, управляющей медиаимперией. Фильм рассказывает о пожилом владельце крупной медиакомпании Логане Рое и его четверых детях, трое из которых изо всех сил стремятся стать его преемником. Особенность драмы, нашедшей немало преданных поклонников, в том, что в ней нет персонажей, которые бы к себе располагали.

В этом году из-за пандемии коронавируса церемония награждения проходила в формате онлайн, она транслировалась в эфире телеканала ABC и на сайте Emmy Awards, ведущим стал юморист Джимми Киммел. При этом, хотя церемония проходила виртуально, награды победителям вручали по-настоящему. Для этого под дверью у каждого номинанта стояли специально приглашенные "вручатели" в элегантных химзащитных смокингах.-0-