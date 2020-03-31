В США от COVID-19 умерло больше людей, чем в Китае

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Новости темы "Распространение коронавируса"
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31 марта, Вашингтон /БЕЛТА - ТАСС/. Число жертв заболевания, вызываемого новым коронавирусом, на территории США превысило 3,4 тыс. Такие оценки привел во вторник Университет Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе данных федеральных и местных властей. По этой информации, в США COVID-19 был диагностирован у 175 067 человек, умерли 3 415 человек, выздоровели 5 995.
Таким образом, в США в настоящий момент погибло больше людей, чем в Китае, где число жертв, согласно данным того же университета, составило 3 309.
На втором месте по заболеваемости COVID-19 находится Италия, где зафиксировали 101,7 тыс. случаев заражения. При этом число смертельных случаев в Италии значительно выше - 11,5 тыс.-0-