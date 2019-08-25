В США пять спортсменов пострадали от удара молнии

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время турнира по гольфу PGA в американском штате Атланта молния ударила в 18-метровую сосну, пострадали шесть человек. Об этом сообщило агентство AP Assosiated Press со ссылкой на полицию штата.
Пострадали пятеро мужчин и одна несовершеннолетняя девушка. Их доставили в больницы.
По информации агентства, третий раунд финала пришлось прервать на 30-ой минуте из-за предупреждения о шторме.
Пошел дождь, участники соревнований стали искать убежище от него под сосной. По словам одного из гольфистов, молния попала в дерево дважды.