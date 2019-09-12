В США предъявили обвинения мужчине, убившему 22 человека в Эль-Пасо

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти американского штата Техас предъявили обвинения Патрику Крузиусу, который в начале августа застрелил 22 человека в городе Эль-Пасо. Об этом сообщила газета El Paso Times .

Жюри присяжных сочло имеющиеся у прокуратуры улики достаточными для предъявления 21-летнему Крузиусу обвинений в убийствах при отягчающих обстоятельствах. Если его признают виновным, ему может грозить смертная казнь или пожизненное тюремное заключение. Представители прокуратуры ранее уже заявили, что будут добиваться высшей меры наказания для Крузиуса.

По данным полиции, Крузиус открыл огонь по людям в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо 3 августа. Погибли 22 человека, более 20 получили ранения. Крузиус сдался полиции. При задержании он сообщил стражам порядка, что стрелял именно он.

Стрельба произошла в магазине Walmart в США, погибли 19 человек Пострадали по меньшей мере 18 человек. О погибших информация не поступала. По данным очевидцев, были слышны минимум десять выстрелов. Информация уточняется.

Адвокат Крузиуса ранее заявил журналистам, что считает своей главной задачей не допустить смертной казни.-0-