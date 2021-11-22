В США при наезде автомобиля на участников рождественского парада погибли 5 человек

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/ По меньшей мере пять человек погибли, еще 40 получили травмы в результате наезда автомобиля на участников рождественского парада в городе Уокешо (штат Висконсин). Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на местное полицейское управление.

"На данный момент мы можем подтвердить смерть пяти человек, более 40 ранены. Однако эти цифры могут измениться по мере сбора дополнительной информации", - говорится в заявлении полиции, размещенном на ее странице в Facebook.

По сведениям полиции, многие из пострадавших самостоятельно добираются до больниц. Отмечается, что улица, на которой зафиксировано ДТП, будет перекрыта до 12.00 по местному времени. Предприятиям в этом районе также предписано оставаться закрытыми. Расследование случившегося продолжается.

Как сообщалось ранее, вечером 21 ноября внедорожник врезался в толпу участников рождественского парада в городе Уокешо. Полицейским удалось задержать "человека, представляющего интерес для следствия". При этом не уточнялось, идет ли речь о водителе автомобиля.-0-