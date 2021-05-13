В США при посадке столкнулись два небольших самолета

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два небольших воздушных судна столкнулись при заходе на посадку в США недалеко от Денвера. На борту обоих самолетов находилось два человека, они не пострадали, передает Associated Press.

Сообщается, что пилот одного из воздушных судов, который столкнулся с другим самолетом в воздухе около Денвера, запросил аварийную посадку из-за отказа двигателя, не подозревая, что его летательный аппарат был почти разорван пополам.

Самолеты готовились приземлиться в небольшом региональном аэропорту в пригороде Денвера. По словам официальных лиц, чудесным образом оба транспортных средства успешно приземлились, и никто не пострадал.-0-