В США продолжается подсчет голосов на выборах президента

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США 3 ноября состоялись всеобщие выборы. Сейчас в стране продолжается подсчет голосов, сообщает ТАСС.

Борьбу за пост главы государства ведут нынешний руководитель американской администрации республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден, а претенденты на пост вице-президента США - Майкл Пенс и Камала Харрис. На всеобщих выборах в США также избирались 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, местные органы власти.

По последним данным телеканала Fox News, Байден может рассчитывать на 264 голоса выборщиков, а Трамп - на 214 голосов. Для победы кандидату на пост президента необходимо заручиться 270 голосами выборщиков. Действующий американский лидер Дональд Трамп может обеспечить свое переизбрание на второй срок, если победит в штатах Аризона, Джорджия и Пенсильвания.

В ОБСЕ заявили, что в 44 штатах поданы более 400 связанных с выборами судебных исков, что является беспрецедентным для США. Наблюдатели от ОБСЕ заявили, что выборы в США были конкурентными, но омрачились правовой неопределенностью и попытками подорвать общественное доверие. Они также отметили, что рассматривают возможность остаться в США дольше, чем предполагалось.-0-