В США у десятков подростков после вакцинации препаратами Moderna и Pfizer выявили проблемы с сердцем

Фото The New York Times

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США у некоторых подростков после вакцинации препаратами от коронавируса компаний Moderna и Pfizer/BioNTech возникли проблемы с сердцем, сообщает газета The New York Times. Точное число пострадавших не называется. Известно лишь, что в центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) поступило несколько десятков сообщений о развитии у подростков после вакцинации миокардита - поражения сердечной мышцы. Жалобы у молодых людей возникали в основном на четвертый день после приема второй дозы вакцины. Причем случаи миокардита наблюдались чаще у юношей, чем у девушек. Сейчас медики пытаются выяснить, связано ли поражение сердечной мышцы у подростков с вакцинацией. Эксперты CDC отмечают, что подобных случаев "относительно мало" на фоне общего числа привитых американцев и редкий побочный эффект в виде миокардита незначителен по сравнению с потенциальными рисками COVID-19.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!