В США умер "аферист века" Бернард Мэдофф

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осужденный на 150 лет заключения Бернард Мэдофф, создатель крупнейшей в истории США инвестиционной мошеннической схемы, скончался в тюрьме в возрасте 82 лет, сообщает "РБК".

По словам адвоката, Мэдофф, отбывавший наказание в штате Северная Каролина, страдал от болезни почек.

Основанная им финансовая пирамида действовала более 20 лет, ее жертвами стали более 37 тыс. человек в 136 странах, которые потеряли в общей сложности $65 млрд.

В течение 50 лет Мэдофф был известен на Уолл-стрит как крупный финансовый менеджер, который основал собственную фирму в возрасте 22 лет и стал председателем Nasdaq в 1990 году. Однако во время финансового кризиса 2008 года разразился скандал. Выяснилось, что Мэдофф не заключил ни одной сделки для своих клиентов в течение многих лет, а просто депонировал средства инвесторов на банковский счет, расплачиваясь с новыми клиентами средствами от предыдущих клиентов, основав классическую финансовую пирамиду. Все отчеты об инвестиционной "доходности" оказались фикцией. Среди пострадавших в результате аферы Мэдоффа оказались крупные и средние банки, финансово-инвестиционные компании, страховые и благотворительные фонды США, Франции, Испании, Италии, Нидерландов, Швейцарии.

Как сообщает ТАСС, финансовая пирамида Мэдоффа работала по схеме Понци, названной так по имени жившего в начале ХХ века в США выходца из Италии Чарльза Понци, который в 1919 году сумел убедить тысячи американцев в возможности обеспечить 50-процентный доход на капиталовложения в течение 45 дней, используя лазейку в ценообразовании на международные почтовые купоны. Хитрость заключалась в том, что никакой лазейки не было, а дивиденды вкладчикам первой волны выплачивались из средств, собранных с новых клиентов.

Мэдофф был приговорен к 150 годам лишения свободы за махинации с ценными бумагами, отмывание денег, мошенничество и дачу ложных показаний.-0-