В США успешно провели испытания прототипов гиперзвуковых крылатых ракет

2 сентября, Минск /БЕЛТА-ТАСС/. Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны (DARPA) США и ВВС успешно провели испытания гиперзвуковых крылатых ракет с воздушно-реактивным двигателем. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление DARPA.

В документе отмечается, что сегодня в США объявили об успешном завершении испытаний двух вариантов концепции гиперзвукового оружия с ВРД. Прототипы закрепили на фюзеляже самолета-носителя. Как заявили в Пентагоне, в течение этого календарного года они готовы приступить к проведению первого испытания в условиях свободного полета. Кроме того, разрабатываются критически важные технологии для создания эффективных и доступных гиперзвуковых крылатых ракет воздушного базирования.

Пентагон наравне с гиперзвуковым оружием с ВРД рассматривает разработку планирующих гиперзвуковых блоков с разгонными ускорителями.-0-