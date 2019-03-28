В США впервые в мире пересадили почку от живого ВИЧ-инфицированного донора

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачи Университета Джонса Хопкинса в городе Балтимор (штат Мэриленд, США) провели первую в мире операцию по пересадке органа от живого ВИЧ-инфицированного донора ВИЧ-инфицированному пациенту. Об этом сообщил 28 марта телеканал NBC . Ранее для подобных операций использовались только органы, пожертвованные донорами посмертно.

Донором почки для пожелавшего остаться неизвестным пациента стала 35-летняя женщина. Она решила пожертвовать свой орган больному, чтобы "изменить чью-то жизнь, а также противостоять стигматизации, которая зачастую окружает ВИЧ-инфекцию".

Операция по пересадке проведена еще 25 марта, но сообщили о ее успешном проведении только сейчас. Специалисты подчеркивают, что и пациент, и донор успешно восстанавливаются после хирургического вмешательства.

До сих пор с 2016 года в США было проведено 116 операций по пересадке органов от мертвого ВИЧ-инфицированного донора.

По данным ВОЗ, ВИЧ остается одной из основных проблем здравоохранения. На конец 2017 года в мире насчитывалось примерно 36,9 млн зараженных людей.-0-