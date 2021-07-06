В США за выходные в перестрелках погибли 150 человек

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США за минувшие выходные, когда страна праздновала День Независимости, произошло более 400 инцидентов со стрельбой, в которых погибли по меньшей мере 150 человек, сообщает CNN.

В Нью-Йорке за выходные произошла 21 перестрелка, погибли 26 человек. В целом в этом году число инцидентов с применением огнестрельного оружия в мегаполисе выросло почти на 40% по сравнению с тем же периодом 2020-го.

В Чикаго, по словам комиссара полиции Дэвида Брауна, минувшие выходные стали самыми сложными в году. В перестрелках пострадали 83 человека, 14 из которых скончались. В числе раненых две девочки - пяти и шести лет.

В праздничные выходные произошло несколько инцидентов с массовой стрельбой, в том числе с участием детей и подростков. Так, в Норфолке огнестрельные ранения получили четверо детей в возрасте от 6 до 16 лет. По предварительным данным, стрельбу открыл 15-летний подросток, ему предъявлены обвинения.

В Цинциннати в городском парке во время празднования Дня Независимости двое мужчин открыли стрельбу. Под огонь попали двое юношей в возрасте 16 и 19 лет - они были убиты. Еще трое подростков - 15, 16 и 17 лет - получили ранения, один из них находится в критическом состоянии.

В 2020 году число преступлений в крупных городах США резко возросло, и эта тенденция, похоже, сохранится в этом году. Как ранее заявлял президент США Джозеф Байден, ослабление ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может привести к всплеску преступности. В связи с этим американский лидер предложил запретить продажу штурмового оружия, оказать поддержку на местах правоохранительным органам, а также расширить программы по трудоустройству подростков и молодых людей в летний период.-0-