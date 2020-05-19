В США заявили об успешном испытании на людях вакцины от COVID-19

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская биотехнологическая компания Moderna отчиталась об успешных клинических испытаниях вакцины от нового коронавируса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте фирмы, сообщает ТАСС.

Участники клинических испытаний были разделены на несколько групп, им вводили разные дозы вакцины. У тех, кто получал наименьшую, антитела выработались примерно в том же количестве, которое наблюдается у людей, переболевших COVID-19. При этом у тех, кто получал большую дозу, антител в организме к окончанию испытаний было выявлено намного больше, чем у пациентов с коронавирусом после излечения.

Испытания вакцины начались 16 марта в исследовательском центре в Сиэтле (штат Вашингтон). Они проводились совместно компанией Moderna и специалистами Национальных институтов здравоохранения США. В испытаниях участвовали 45 человек. "Команда Moderna в ускоренном темпе работает над тем, чтобы приступить в июле к третьему этапу испытаний вакцины и в случае его успеха подать заявку на лицензирование препарата", - указал глава компании Стефан Бансель.

В начале мая президент США Дональд Трамп заявил, что специалисты в США, вероятнее всего, создадут вакцину от коронавируса до конца года. Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что американская администрация рассчитывает разработать ее к январю 2021-го. Энтони Фаучи подчеркнул, что американские власти не могут гарантировать это.

Помимо Moderna испытания вакцины в США ведут компании Inovio Pharmaceuticals и Pfizer, сотрудничающая с германской компанией Biontech. Крупный производитель фармацевтических средств Johnson & Johnson планирует начать испытания своей вакцины в сентябре.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,48 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли 89,5 тыс. человек.-0-