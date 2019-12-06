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06 декабря 2019, 00:49

В Стокгольме начинается неделя нобелевских торжеств

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя нобелевских торжеств, во время которой будут чествовать лауреатов самой известной научной премии в мире, начинается в шведской столице. Награда будет вручена 10 декабря в Стокгольмской филармонии, сообщает ТАСС.

В этом году ее получат 15 человек. Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, вручается в Осло. В этом году ее удостоился премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед "за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей", продолжавшегося с 1998 по 2018 год, в результате которого погибли более 370 тыс. эритрейцев и 350 тыс. эфиопов.

В Стокгольм приедут 14 лауреатов, каждый из них может включить в состав своей делегации до 14 человек. Все расходы по перелету и проживанию в Стокгольме самих виновников торжества и их супругов берет на себя Нобелевский фонд, приезд остальных своих гостей оплачивают лауреаты.

Нобелевского лауреата в области литературы Петера Хандке (Австрия) во время визита в шведскую столицу сопровождают жена и трое детей,  друзья и издатели. Обладатель премии в области химии 97-летний Джон Гудинаф, который стал самым возрастным лауреатом в истории нобелевских премий, приедет с друзьями и коллегами.

Почетные гости живут в центре города напротив королевского дворца в одном из самых известных в мире "Гранд-отелей", о котором был даже снят фильм и который помнит немало историй, связанных с лауреатами.

Обладателей премии как всегда ждет насыщенный график: интервью, конференции, встречи со студентами, концерты  и банкет - кульминация праздничной недели. Меню для него вновь составил известный шведский ресторатор Себастиан Гильбранд.

Всего на торжества в Стокгольме и Осло из средств Нобелевского фонда будет потрачено 15 млн крон (около $1,57 млн). В эту сумму входят основные расходы - на транспорт, проведение банкета, оплату проживания лауреатов.

Во время недели торжеств будет проведено много мероприятий - нобелевский концерт и семинар "Диалог нобелевской недели".

С 1901 года награда вручалась  595 раз, ее получили 916 человек и 24 организации. Вручение премии в Стокгольмской филармонии и ратуше Осло пройдет 10 декабря в день смерти ее учредителя Альфреда Нобеля. Из рук короля Швеции Карла ХVI Густава и председателя Норвежского нобелевского комитета лауреаты получат золотую медаль с изображением инициатора престижнейшей награды и диплом, а на следующий день Нобелевский фонд перечислит на их банковские счета причитающуюся денежную составляющую. Ее размер в каждой номинации достигает 9 млн крон ($944 тыс.).-0-

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