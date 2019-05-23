В столице Сомали Могадишо в результате взрыва погибли 14 человек

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Сомали Могадишо зафиксированы два взрыва. В результате одного из них погибли 14 военных. Об этом сообщает Mogadishu Update на своей странице в социальной сети
Один взрыв произошел в одном из районов Могадишо. В числе погибших - женщина-командир.
Двумя часами ранее перед президентским дворцом в Могадишо взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, был ранен один из депутатов местного парламента, а его охранник погиб.
Ранее в Могадишо произошел мощный взрыв возле одного из отелей - погибли не менее 25 человек. Взрыв устроил террорист-смертник.
Также возле одного из торговых центров Могадишо взорвался автомобиль со взрывчаткой, по меньшей мере 11 человек погибли.-0-
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