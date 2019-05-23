В странах ЕС начались выборы в Европарламент

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нидерландах и Великобритании сегодня начались выборы в Европарламент, сообщает Euronews .

Ожидается, что выборы привлекут к урнам около 427 млн жителей Европы. По числу участников это волеизъявление считается вторым в мире - после Индии, где право голоса имеют около 900 млн человек.

В разных странах Евросоюза голосование пройдет в разные дни, в период с 23 по 26 мая включительно. Каждое государство организует сбор подписей, кампанию и само голосование в соответствии с собственными законами и традициями. Например, в Греции отдать свой голос на выборах могут граждане, достигшие 17-летнего возраста, а в Австрии и на Мальте можно голосовать уже с 16 лет. При этом в Бельгии, Люксембурге, Болгарии, Греции и на Кипре участие в мероприятии обязательно, а уклонистам грозят штрафы.

Результаты по всему континенту должны стать известны вечером 26 мая. По итогам выборов в Европарламенте должно быть занято 751 место. Если бы Великобритания успела завершить Brexit, осталось бы 705.-0-