В Судане при столкновении двух автобусов погибли более 20 человек

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16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 человек стали жертвами дорожной аварии в Судане, еще 29 жителей пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство
Два автобуса столкнулись на трассе в районе административного центра провинции Северный Кордофан города Эль-Обейд. Получившие травмы пассажиры доставлены в местную больницу. Им оказывается медицинская помощь.
Отмечается, что Судан относится к странам с высоким уровнем смертности на дорогах, что обусловлено плохой дорожной инфраструктурой, низким уровнем безопасности на трассах и несоблюдением водителями правил дорожного движения.-0-