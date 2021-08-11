В связи с беспорядками у здания Сейма Литвы задержаны 26 человек

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 человек были задержаны в ночь на среду в связи с беспорядками, которые начались во вторник вечером у здания Сейма (парламента) Литвы и продолжались до двух часов ночи среды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент полиции при МВД республики.

"Задержаны и помещены в арестантскую 26 человек. В их отношении предстоит принять решение о мере пресечения", - говорится в сообщении.

Полиция Литвы также еще во вторник вечером объявила о начале следствия по факту организации беспорядков. Как заявил генеральный комиссар Ренатас Пожела, организаторов ожидает серьезное наказание.

Протесты были вызваны намерением правительства с 13 сентября запретить непривившимся жителям пользоваться общественным транспортом, посещать медицинские учреждения и магазины определенной категории, обращаться за контактными услугами. Ожидается, что правительство может одобрить ограничительные меры на заседании в среду.-0-