В Таджикистане при сходе селя погибли 10 человек

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Таджикистане в результате схода селевых потоков погибли 10 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана.

"Проливные дожди, прошедшие по территории Таджикистана, спровоцировали сход селевых потоков на севере страны - Согдийской области, погибли 10 человек", - сказала Умеда Юсупова, глава пресс-службы КЧС.

По ее словам, в селе Дашти Кози около города Пенджикента Согдийской области местные жители извлекли из грязевой массы тела двух женщин, разрушены 15 домов, погибли 35 голов крупного рогатого скота.

"На летнем пастбище на высоте около 30 км от сельского джамоата Дашти Кози десять пастухов попали под селевые паводки. Для проведения поисково-спасательных мероприятий на место происшествия незамедлительно были направлены спасатели КЧС. После проведения спасательных работ из-под грязевых масс были извлечены тела восьми пастухов. Поиски еще двух тел продолжаются", - сказала она.

Кроме того, в трех других горных районах Согдийской области сели разрушили 10 км автомобильных и проселочных дорог, два моста линии электропередачи, селесбросы, 20 га пахотных земель, два моста и 23 дома.

Для ликвидации последствий селевых паводков на местах работают районные комиссии по ЧС. Выделена специальная техника. Идут работы по ликвидации последствий стихийных бедствий.-0-