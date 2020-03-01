В Таджикистане проходят парламентские выборы

1 марта, Душанбе /БЕЛТА - Ховар/. В Таджикистане проходит голосование на парламентских выборах.

Для организации и проведения выборов в стране открылись 3412 избирательных участка. Еще 39 работают за рубежом - в 30 странах. Граждане выберут 63 депутата, из которых 41 избирается по одномандатным избирательным округам, а 22 - по единому общереспубликанскому округу (по спискам политических партий). В списки для участия в выборах включены свыше 4 млн 900 тыс. избирателей. Выборы признаются состоявшимися, если на избирательные участки придут более 50% избирателей.

Зарегистрированы кандидаты от семи партий: Народно-демократической партии Таджикистана, Аграрной партии, Партии экономических реформ, Демократической партии, Социал-демократической, Социалистической и Коммунистической партий.

Голосование продлится до 20.00 по местному времени (18.00 по минскому). Предварительные итоги будут объявлены через 24 часа после завершения голосования, а окончательные - не позднее двух недель после выборов.-0-

Наблюдатели от МПА СНГ ведут мониторинг на парламентских выборах в Таджикистане В соответствии с индивидуальными маршрутами наблюдатели от МПА СНГ работают на избирательных участках в Душанбе, городе Гиссар, Вахдатском и Турсунзадевском районах и населенных пунктах Хатлонской области.