В Таиланде для туристов откроют пещеру, из которой спасали детей и тренера

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пещера Кхао Луанг в Таиланде, где в течение двух недель в 2018 году были заблокированы 12 подростков и их тренер, откроется для посещения туристов с 1 ноября. Об этом сообщает информационное агентство Thai News Agency (TNA).

Об исчезновении 12 подростков в возрасте от 11 до 16 лет из местной юниорской футбольной команды и их 25-летнего тренера стало известно 23 июня 2018 года. Они оказались отрезаны от выхода из пещеры Кхао Луанг из-за наводнения, вызванного сильными ливнями. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. Нашли пленников пещеры лишь 2 июля. Эвакуация долго не начиналась, так как детей нужно было обучить плавать с аквалангами и подготовить к трудной подземной дороге на поверхность пещеры. В течение трех дней, с 8 по 10 июля, водолазам удалось вывести из пещеры мальчиков и их тренера.

После завершения спасательной операции пещера была закрыта. Сначала в ней были проведены работы по удалению спасательного оборудования, а после восстановлена природная красота подземелья. Перед входом в пещеру установлен памятник в честь 38-летнего офицера ВМС Таиланда Самарна Кунана, который погиб на 13-й день операции. Он доставлял кислородные баллоны из третьей камеры подземелья в то место, где находились дети.

С 1 ноября 2019 года пещера Кхао Луанг превратится в крупнейшую туристическую достопримечательность страны.-0-