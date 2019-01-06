В Таиланде перевернулся туристический автобус: 6 человек погибли, 50 пострадали

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее шести человек погибли и около 50 пострадали в результате ДТП с двухэтажным туристическим автобусом в провинции Патумтхани (Таиланд), сообщает газета Bangkok Post.
Авария произошла ночью 6 января во время дождя. Автобус туристической компании Prayad направлялся в Бангкок. Водитель резко затормозил, чтобы избежать столкновения с другим транспортным средством, и автобус перевернулся.
В результате аварии погибли мужчина, четыре женщины и младенец. Еще 50 человек получили различные травмы и были госпитализированы.-0-
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