В Таиланде режим чрезвычайного положения продлен до 30 ноября

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Таиланда приняло решение продлить режим чрезвычайного положения (ЧП), введенный в стране из-за пандемии коронавируса, до 30 ноября. Об этом 21 октября сообщает ТАСС со ссылкой на центр по борьбе с коронавирусом Таиланда.

"Центр по борьбе с коронавирусом в Таиланде согласился продлить режим ЧП еще на один месяц - с 1 до 30 ноября", - отмечается в публикации ведомства в Facebook. Это будет седьмое продление режима ЧП.

26 марта премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча впервые объявил о введении чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Первоначально ограничение было введено до 30 апреля, после этого оно шесть раза продлевалось.-0-