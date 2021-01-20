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20 января 2021, 08:57

В Таиланде сильное загрязнение воздуха зафиксировали в 200 районах

Бангкок. Фото ТАСС
Бангкок. Фото ТАСС

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень загрязнения воздуха в ряде районов Таиланда сегодня в несколько раз превысил допустимую отметку. Об этом свидетельствуют данные мониторинга качества воздуха World's Air Pollution, сообщает ТАСС.

В 40 районах Бангкока индекс качества воздуха остается на красном уровне (нездоровый) и при норме в 50 пунктов составляет от 166 до 190, т.е. может оказывать негативное влияние на здоровье людей. Входящие в группу риска лица могут испытывать серьезные последствия от пребывания на улице. В 10 районах города индекс качества воздуха повышен до фиолетового уровня (очень нездоровый) и составляет от 192 до 279 пунктов. Чрезмерное загрязнение атмосферы также наблюдается в 150 районах в северной и северо-восточной частях страны, а на юге королевства зафиксирован относительно чистый воздух.

По состоянию на 08.45 по местному времени Таиланд в соответствии с World's Air Pollution занимает 6-е место в списке стран с самым низким качеством воздуха. В первую пятерку рейтинга вошли Бангладеш, Монголия, Афганистан, Индия и Китай.

Обычно пик загрязнения воздуха в Бангкоке и соседних провинциях приходится на период с декабря по апрель. В это время года нет ветра, и выбросы от автомобилей и предприятий задерживаются в атмосфере.-0-

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