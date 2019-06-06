В Таиланде зафиксирована вспышка лихорадки денге

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Таиланде с начала года зафиксировано более 22 тыс. случаев заболевания лихорадкой денге. Это крупнейшая за последние 5 лет вспышка вируса, пишет тайская газета The Nation .

Издание приводит сведения отчета Департамента по контролю за заболеваниями Таиланда. В нем сообщается, что число пациентов с лихорадкой денге в первые пять месяцев текущего года вдвое превышает количество случаев этого заболевания за весь прошлый год. С января по 22 мая этого года зарегистрированы 22 203 пациента с лихорадкой денге, а также 28 смертельных исходов - вдвое больше, чем за весь прошлый год: 11 704 заболевших и 16 смертей. В 2017 году было 11 062 пациента и 19 летальных исходов, в 2016-м - 17 614 пациентов и 16 смертей, в 2015-м - 16 171 пациент и 10 смертельных исходов.

В настоящее время изучаются еще 13 летальных исходов за этот год - с целью определить, были ли они вызваны вирусом денге.

Согласно информации ВОЗ, денге переносится комарами Aedes, инфицированных одним из четырех вирусов этой лихорадки. Симптомы болезни появляются через 3-14 дней после инфицирующего укуса. Заболевание поражает преимущественно взрослых, а также детей грудного и раннего возраста. Симптомы варьируются от легкой лихорадки до приводящей к потере трудоспособности высокой температуры, сопровождающейся сильной мигренью, болью в мышцах и суставах, в области глаз, а также сыпью. Специальных противовирусных лекарств от денге нет, важно поддерживать гидратацию. Геморрагическая лихорадка денге является осложнением с потенциальным летальным исходом, развивающимся преимущественно у детей. Раннее клиническое диагностирование и внимательное клиническое ведение пациентов опытными врачами и медсестрами повышает выживаемость.-0-