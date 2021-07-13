В Ташкенте открыли круглосуточные поликлиники для пациентов с COVID-19

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 11 районах Ташкента, столицы Узбекистана, открыли специальные круглосуточные поликлиники для граждан, у которых выявлена или предполагается коронавирусная инфекция, сообщает новостное агентство UzNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны.

Поликлиники функционируют в здании медико-санитарных учреждений и предназначены для круглосуточного обслуживания населения. В каждом центре работают 3 медицинские бригады, в том числе 2 врача и 2 медсестры.

Поликлиники оснащены рентгеновскими аппаратами, кислородными конденсаторами, пульсоксиметрами, необходимыми медикаментами, расходными материалами, дезинфицирующими растворами и реактивами и другими специальными медицинскими средствами.

"Если у гражданина, обратившегося в службу скорой медпомощи, есть подозрение на коронавирус, пациенту рекомендуется обратиться в специализированную поликлинику в том районе, где он проживает. Однако, когда его состояние и возможности не позволяют это сделать, домашний адрес пациента записывается, и информация о нем предоставляется в специализированную поликлинику. Затем больного доставляют туда на специально выделенном для поликлиники автотранспорте и оказывают медико-санитарную помощь в соответствии с установленными правилами", - говорится в сообщении.

Наряду с этим пациенты будут отсортированы по степени тяжести течения заболевания. Гражданам в удовлетворительном состоянии будут даны необходимые рекомендации для лечения на дому. Однако, если состояние больного тяжелое, то его немедленно направляют в специализированную поликлинику и сообщают об этом в семейную поликлинику по месту проживания пациента.-0-