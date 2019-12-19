В Ташкенте при строительстве метро обвалился грунт - погибли пять человек

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Узбекистана пятеро рабочих погибли в результате обвала грунта при строительстве метро, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 18 декабря на строящемся участке Юнусабадской линии метро в Ташкенте. Обрушилось около 250 куб.м грунта. По предварительной версии, провал произошел из-за продолжительных дождей. Личности всех погибших уже установлены.

Для изучения точных причин обрушения грунта и оказания помощи пострадавшим и членам их семей распоряжением кабмина Узбекистана создана правительственная комиссия под руководством первого вице-премьера, министра транспорта республики Ачилбая Раматова.-0-