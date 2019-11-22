В Тихом океане обнаружены следы падения огромного метеорита

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи Японского агентства морских геологических наук и технологий обнаружили на дне Тихого океана следы падения огромного метеорита, сообщает японская телерадиокомпания NHK .

В результате взятых проб с морского дна в районе японского острова Минамитори было обнаружено, что содержание иридия, платины и других элементов в десятки раз превышает обычный уровень. Ученые объясняют это явление воздействием метеорита.

Исследователи считают, что метеорит упал примерно 11 млн лет назад. Его диаметр достигал нескольких километров. Такой удар мог привести к массовому исчезновению видов на нашей планете.-0-