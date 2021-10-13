В Тюмени при пожаре пострадали трое детей

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое малолетних детей пострадали при пожаре в квартире жилого дома в Тюмени, по данному факту прокуратура региона проводит проверку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тюменской области.

"Прокуратура Тюменской области организовала проверку по факту пожара в Тюмени, в котором пострадали трое малолетних детей - четырех, шести и восьми лет. Дети госпитализированы: старший ребенок в связи с ожогами I и II степени, младшие по причине отравления продуктами горения", - говорится в сообщении.

Пожар произошел 13 октября в одной из квартир дома №1 на улице Николая Гондатти в Тюмени. В пресс-службе прокуратуры сообщили, что родителей во время возгорания дома не было. Причину пожара устанавливают специалисты. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.-0-