В Токио из-за тайфуна пострадали не менее 36 человек

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Токио из-за тайфуна "Факсай" погибла женщина, пострадали не менее 36 человек, сообщает японский телеканал NHK .

По данным телеканала, женщина в Токио получила смертельные травмы от удара о стену, на которую ее бросило порывом ветра. Из-за стихии пострадали как минимум 36 человек из столичного региона и ряда префектур, более 800 тыс. домов остаются без электричества.

В порту Йокогама ветром разбросало грузовые контейнеры. Авиаперевозчики были вынуждены отменить более 160 внутренних рейсов. Из-за тайфуна пришлось приостановить и железнодорожное сообщение. Сейчас оно постепенно возобновляется.

Тайфун достиг прибрежных районов вблизи Токио вечером 8 сентября. Он принес с собой ливни и рекордный по силе ветер. В городе Тиба, например, порывы превышали 200 км/ч.-0-