В Токио могут вернуть режим ЧС из-за коронавируса

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Токио рассматривают возможность возвращения в японской столице режима чрезвычайной ситуации из-за ухудшения эпидемической ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора Токио Юрико Коикэ.

"Я дала распоряжение рассмотреть возможность запросить введение режима ЧС", - приводит ее слова агентство Кyodo. Юрико Коикэ подчеркнула, что в сложившейся ситуации решение необходимо принимать оперативно. За минувшие сутки в Токио зафиксировано 543 новых случая заражения коронавирусом.

В начале недели в Токио, как и еще в нескольких префектурах страны, были ужесточены меры против распространения коронавируса. До этого аналогичные шаги были предприняты в префектурах Хёго, Мияги и Осака. В последней власти запросили введение режима ЧС из-за резкого роста числа новых случаев заражения.

Японские власти вводили режим ЧС в ряде регионов страны 7 января. Дольше всего (до 22 марта) он продлился в Токио и прилегающих префектурах Канагава, Сайтама, Тиба. Однако практически сразу после его отмены тенденция к росту числа заразившихся возобновилась.

По последним данным, общее число случаев инфицирования в Японии превысило 535 тыс., более 9,6 тыс. человек умерли.-0-