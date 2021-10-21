В Токио отменят антиковидные ограничения для заведений общепита

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Токио отменят антиковидные ограничения для ряда заведений общепита в связи со снижением числа случаев инфицирования коронавирусом, сообщает агентство Kyodo.

Более 100 тыс. заведений, которые выполняют санитарно-эпидемиологические меры и рекомендации по профилактике COVID-19, а также прошли соответствующую проверку местных властей, с 25 октября смогут снова продолжать работу после 21.00 и подавать алкоголь после 20.00. При этом количество человек, сидящих за одним столом, не должно превышать четырех. Более пяти будет разрешено только в случае предоставления доказательства вакцинации от COVID-19.

По данным агентства, префектуры Сайтама, Тиба и Канагава также решили ослабить ограничительные меры, затрагивающие работу заведений общепита. Они снимут ограничения на количество посетителей, которые одновременно могут находиться в заведении.

Как сообщает ТАСС, летом Япония столкнулась с пятой волной распространения коронавируса - показатели суточного прироста, а также смертей среди инфицированных регулярно обновляли максимумы за все время пандемии. Однако в последние недели в стране суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом резко снизился, что власти напрямую связывают с активной вакцинацией населения. Около 67% населения Японии в настоящее время полностью вакцинировано. -0-