В Токио во время Олимпиады будет работать антиковидный центр

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр по предотвращению коронавирусной инфекции будет работать во время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр летом 2021 года в Токио. Об этом сообщает японская телерадиокомпания NHK.

Представители японского правительства, токийских муниципальных властей и организационного комитета Олимпиады 27 октября провели встречу в офисе премьер-министра страны. Участники встречи пришли к решению создать антиинфекционный центр, который будет работать под контролем оргкомитета Олимпиады. По словам официальных лиц, перед центром будет стоять задача сбора информации о физическом состоянии прибывших из-за рубежа атлетов и других лиц, причастных к проведению Игр. Центр также будет отвечать за выявление путей заражения во всех подтвержденных случаях.

Правительство обсудит с Международным олимпийским комитетом и спортивными федерациями возможные рекомендации по обращению с атлетами, у которых будет подтверждено заражение или выявлены тесные контакты с зараженными во время Игр.

Кроме того, участники встречи обсуждали возможность строительства центрального объекта для координации таких действий, как лечение амбулаторных больных с высокой температурой, транспортировка пациентов, госпитализация в Олимпийской деревне и контроль работы частных лабораторий.

Летние Олимпийские игры в Токио планируют провести с 23 июля по 8 августа 2021 года. Летние Паралимпийские игры запланированы на 24 августа - 5 сентября 2021 года.-0-